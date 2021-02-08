Детский омбудсмен отметила основные проблемы дистанционного обучения

В дистанционном обучении можно выделить три основные группы проблем, считает уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

«Если говорить о трудностях дистанционного обучения, я бы выделила три группы проблем. Первая — это здоровье ребёнка. Мы знаем, что у 83% детей неблагоприятные психические последствия были, примерно у 42% — депрессия. Это данные опроса Национального медицинского исследовательского центра», — сообщила омбудсмен.

Ко второй группе трудностей можно отнести недостаток технических средств связи.

Третья группа — сложности методического характера, добавила Кузнецова.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.