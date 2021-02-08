При сходе снега в Алтайском крае погибли четыре человека

Короткая ссылка
В селе Смазнево в Алтайском крае в результате схода снега с крыши погибли четыре человека.

«Сегодня стало известно, что в селе Смазнево произошёл сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек. Поисковые отряды уже извлекли из-под завала семь человек. Ведутся поиски восьмого. Четверо извлечённых из-под снега погибли», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.

Из Барнаула в село направлены бригады Центра медицины катастроф. 

Ранее в МЧС предупредили об опасности схода лавин в 18 регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить