При сходе снега в Алтайском крае погибли четыре человека

В селе Смазнево в Алтайском крае в результате схода снега с крыши погибли четыре человека.

«Сегодня стало известно, что в селе Смазнево произошёл сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек. Поисковые отряды уже извлекли из-под завала семь человек. Ведутся поиски восьмого. Четверо извлечённых из-под снега погибли», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.

Из Барнаула в село направлены бригады Центра медицины катастроф.

Ранее в МЧС предупредили об опасности схода лавин в 18 регионах России.