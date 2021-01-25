В МЧС предупредили об опасности схода лавин в 18 регионах России

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В МЧС предупредили, что опасность схода лавин сохраняется 25 января в 18 регионах России.
В МЧС предупредили об опасности схода лавин в 18 регионах России
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«Сохраняется лавинная опасность в горных районах Бурятии, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Красноярского края, республик Алтай, Хакасия, Тыва, Иркутской и Кемеровской областей, Адыгеи и Краснодарского края, Ингушетии, Северной Осетии — Алании, Дагестана, Чеченской, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик», — приводит ТАСС сообщение.

Также в министерстве предупредили, что в горных и предгорных районах Северного Кавказа и юга страны есть вероятность схода оползней и просадки грунта.

Ранее МЧС предупреждало о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарской Республики на уровне выше 2000 м.

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