В Гидрометцентре прогнозируют аномально тёплую погоду на востоке России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что большую часть Азиатской территории России ожидает аномально теплая по-зимнему неделя.

«Очень теплая по-зимнему погода на Азиатской части России восточнее Оби. Красноярский край, Иркутская область, Хакасия, Тыва, Бурятия, Якутия, Чукотка, Хабаровский край — везде температура выше нормы, в некоторый районах градусов на 4-5, а некоторых на 8-12 градусов. В Якутии во вторник на 15-18 градусов выше нормы. Это значит, что максимальные температуры минус 30-35 градусов (это очень тепло). Они будут сопоставимы с минимальными температурами в центре Европейской России», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

По словам Вильфанда, такие температуры связаны с тем, что на Азиатской части России нет антициклональных процессов. 

Ранее Вильфанд заявил, что повышение аномально низких температур на европейской части России произойдёт на выходных.

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