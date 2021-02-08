Смягчение мороза в Европейской России прогнозируется на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что повышение аномально низких температур на европейской части России произойдёт на выходных.

«Холод идёт на всю европейскую территорию России. Это и Северо-Западный, и Центральный, и Южный федеральные округа, Северо-Кавказский федеральный округ. Очень сильный холод в Северо-Западном, Центральном, Приволжском федеральных округах и в Западной Сибири… Отклонения от нормы будут составлять 8—12 °C, в некоторых районах на Урале, в Заволжье — до 13—14 °C… До конца рабочей недели аномалии очень низкие… На выходных отклонения будут отрицательными, но очень сильный мороз смягчится», — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что максимальная аномалия придётся на вторник-среду.

Ранее сообщалось, что в Москве 7 февраля ожидается до -13 °C.