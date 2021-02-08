Смягчение мороза в Европейской России прогнозируется на выходных

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что повышение аномально низких температур на европейской части России произойдёт на выходных.

«Холод идёт на всю европейскую территорию России. Это и Северо-Западный, и Центральный, и Южный федеральные округа, Северо-Кавказский федеральный округ. Очень сильный холод в Северо-Западном, Центральном, Приволжском федеральных округах и в Западной Сибири… Отклонения от нормы будут составлять 8—12 °C, в некоторых районах на Урале, в Заволжье — до 13—14 °C… До конца рабочей недели аномалии очень низкие… На выходных отклонения будут отрицательными, но очень сильный мороз смягчится», — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что максимальная аномалия придётся на вторник-среду. 

Ранее сообщалось, что в Москве 7 февраля ожидается до -13 °C.

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