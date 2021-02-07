Нейрохирург дал рекомендации автомобилистам по профилактике болей в спине

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Заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Владимир Герасименко дал рекомендации автомобилистам по профилактике болей в спине.
Нейрохирург дал рекомендации автомобилистам по профилактике болей в спине
  • Pixabay

«Факторы сидячего образа жизни, малоподвижность, длительное время за рулём автомобиля, разное качество дороги, тряска — всё это сказывается на позвоночнике», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, желательно установить на водительское сиденье специальную поддерживающую подушку.

«Если вы собираетесь в длительную поездку, есть специальные подставки, которые формируют поясничный лордоз, то есть изгиб поясничного отдела вперёд», — пояснил эксперт.

Как отметил Герасименко, при дальних поездках нужно делать перерыв каждые полтора-два часа. Можно, например, выходить из машины, разминаться и прогуливаться.

Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.

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