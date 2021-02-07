В ДТП в Саратовской области погибли три человека

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На трассе в районе села Вязовка Саратовской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего три человека погибли.
В ДТП в Саратовской области погибли три человека
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

«На автодороге Базарный Карабулак — Вольск вблизи села Вязовка произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3110 («Волга») и автомобиля Chery Tiggo. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Chery Tiggo, водитель автомобиля ГАЗ скончались на месте ДТП. Пассажиры (предварительно, четверо) госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области.

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