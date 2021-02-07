Эксперт дала рекомендации по безопасной покупке организованного тура

Руководитель пиар-отдела туроператора «Алеан» Лариса Аханова дала рекомендации по безопасной покупке организованного тура.

«Самое простое — это проверить, включён ли туроператор в Федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии, рассчитан ли срок их действия до окончания вашей поездки», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, это даёт надежду, что в случае банкротства компании турист может рассчитывать на страховые выплаты.

В случае с турагентами эксперт советует всегда заключать договор, всегда проверять статус своей заявки на сайте оператора — внёс ли агент оплату, например.

«Вступление турагентств в реестр «Турпомощи» — дело добровольное, но то, что агентство там присутствует, — в целом позитивный знак», — отметила Аханова.

Она также посоветовала обращать внимание на то, с какими операторами работает агентство.

«Клиента должны насторожить следующие очевидные вещи. Например, если вы покупаете тур по акции раннего бронирования и на определённых условиях (предоплата 30%, остальное потом), а от вас сразу требуют оплатить всю стоимость», — сообщила эксперт.

Кроме того, она выразила мнение, что наибольшее опасение должны вызывать авторские туры в соцсетях с оплатой на банковскую карту физлицу.

«Здесь гарантий и регулирования нет никакого. Кроме того, по закону физическое лицо не имеет права формировать туристический продукт. По сути, такие туры вне закона», — заключила она.

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