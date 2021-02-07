В ДТП на трассе в Свердловской области погибли двое детей
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.
«В Ивдельском районе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого погибли два ребёнка. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 116-м км автодороги Ивдель — ХМАО», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области.