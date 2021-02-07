ЗРПК «Панцирь» отразил атаку беспилотников на учениях в Крыму
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Отмечается, что, по замыслу плановой тренировки, условный противник применил беспилотники для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
«В ходе учения расчёты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии», — заявили в ЮВО.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ЮВО начали подготовку к конкурсу АрМИ-2021 «Танковый биатлон».