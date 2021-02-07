ЗРПК «Панцирь» отразил атаку беспилотников на учениях в Крыму

Боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» во время учений отразили атаку беспилотников на позиции С-400 в Крыму.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что, по замыслу плановой тренировки, условный противник применил беспилотники для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

«В ходе учения расчёты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии», — заявили в ЮВО.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЮВО начали подготовку к конкурсу АрМИ-2021 «Танковый биатлон».