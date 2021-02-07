Снайперы Балтфлота начали подготовку к Армейским международным играм

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Снайперы подразделений армейского корпуса Балтийского флота начали подготовку ко второму этапу конкурса полевой выучки «Снайперский рубеж», который состоится в рамках Армейских международных игр (АрМИ) — 2021.
Снайперы Балтфлота начали подготовку к Армейским международным играм
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В ходе состязаний военнослужащие отрабатывают поражение целей без пристрелочного выстрела и применение подручных средств для маскировки огневых позиций, в том числе на местности без естественных укрытий», — сообщили в пресс-службе.

В сентябре 2020 года глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что другие страны, которые участвуют в проводимых под эгидой Минобороны России Армейских международных играх, нанимают российских военных инструкторов для подготовки своих команд.

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