Шойгу сравнил российских военных инструкторов с футбольными тренерами

Другие страны, которые участвуют в проводимых под эгидой Минобороны России Армейских международных играх, нанимают российских военных инструкторов для подготовки своих команд, рассказал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

«Каждый год команды готовятся к этому, есть те, кто находятся на начальных стадиях, и они обращаются в том числе и к нам, и к нашим коллегам. Говорят: «Вы бы не могли за два, за три месяца до этих игр принять эти экипажи и потренировать их». Проще говоря, нанимают наших тренеров, как Гуса Хиддинка в футболе», — цитирует министра ТАСС.

Инструкторы России оцениваются на высоком уровне, подчеркнул он.

В России в субботу завершились Армейские международные игры — 2020. В них приняли участие команды из 32 стран. Конкурсы игр прошли на территории пяти государств.