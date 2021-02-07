При пожаре в посёлке Магаданской области погибли три человека

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При пожаре в жилом доме в посёлке Стекольный в Магаданской области погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.
При пожаре в посёлке Магаданской области погибли три человека
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Отмечается, что «утром 7 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о загорании в двухкомнатной квартире на втором этаже четырёхэтажного многоквартирного жилого дома по улице Зелёной в посёлке Стекольный».

«На месте пожара обнаружены три человека без признаков жизни: мужчина 1959 года рождения, женщина 1979 года рождения и ребёнок 2011 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоквартирном доме в Нальчике погибли два человека.

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