Пассажирам задержанного поезда Владивосток — Москва оказали помощь

Короткая ссылка
В Забайкальском крае пассажирский поезд Владивосток — Москва задержали из-за схода грузового поезда на железной дороге. Пассажирам оказали медико-психологическую помощь и обеспечили их горячим питанием.
Пассажирам задержанного поезда Владивосток — Москва оказали помощь
  • vk.com
  • © gorodirkutsk.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Утром 7 февраля на станции Нанагры с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда, в связи с чем был нарушен габарит соседнего пути. При этом движение поездов по станции временно приостановили.

Отмечается, что в 09:56 (03:56 мск) на станцию Могоча прибыл пассажирский поезд №061Э Владивосток — Москва.

«На месте работает бригада скорой медицинской помощи, пассажирам оказывается медико-психологическая помощь. Железнодорожной торговой компанией организовано горячее питание», — заявили в МЧС.

Отмечается, что при необходимости помощь окажут пассажирам ещё трёх поездов.

В декабре сообщалось, что в Пермском крае произошло столкновение газовоза и поезда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить