Пассажирам задержанного поезда Владивосток — Москва оказали помощь

В Забайкальском крае пассажирский поезд Владивосток — Москва задержали из-за схода грузового поезда на железной дороге. Пассажирам оказали медико-психологическую помощь и обеспечили их горячим питанием.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Утром 7 февраля на станции Нанагры с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда, в связи с чем был нарушен габарит соседнего пути. При этом движение поездов по станции временно приостановили.

Отмечается, что в 09:56 (03:56 мск) на станцию Могоча прибыл пассажирский поезд №061Э Владивосток — Москва.

«На месте работает бригада скорой медицинской помощи, пассажирам оказывается медико-психологическая помощь. Железнодорожной торговой компанией организовано горячее питание», — заявили в МЧС.

Отмечается, что при необходимости помощь окажут пассажирам ещё трёх поездов.

В декабре сообщалось, что в Пермском крае произошло столкновение газовоза и поезда.