В Пермском крае произошло столкновение газовоза и поезда
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«По предварительной информации, в результате столкновения произошёл сход пяти вагонов. Пострадавших нет. Утечка газа отсутствует», — приводит РИА Новости заявление ведомства.
Как уточняется, водитель автомобиля-газовоза MAN TGS не справился с управлением и столкнулся с грузовым маневровым поездом, который был загружен щебнем.
Пермская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее в Амурской области локомотив сошёл с железнодорожных путей после столкновения с маневровым составом, один человек погиб.