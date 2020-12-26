В Пермском крае произошло столкновение газовоза и поезда

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В Пермском крае в результате столкновения газовоза и грузового поезда пять вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
В Пермском крае произошло столкновение газовоза и поезда
  • © Уральская транспортная прокуратура / Telegram

«По предварительной информации, в результате столкновения произошёл сход пяти вагонов. Пострадавших нет. Утечка газа отсутствует», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Как уточняется, водитель автомобиля-газовоза MAN TGS не справился с управлением и столкнулся с грузовым маневровым поездом, который был загружен щебнем.

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Амурской области локомотив сошёл с железнодорожных путей после столкновения с маневровым составом, один человек погиб.

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