Учёные дали прогноз по отмене масочного режима в России

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Учёные в беседе с РБК дали прогноз относительно отмены масочного режима в России.
Учёные дали прогноз по отмене масочного режима в России
  • © REUTERS/Benoit Tessier

Так, кандидат медицинских наук врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева заявила, что «если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться».

Скорпилева отметила, что «у любой инфекции есть сезоны, скорее всего, к лету пойдёт резкий спад».

«Но пока ещё многое непонятно, посмотрим, что будет», — добавила она.

В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что «прогнозы пока делать сложно».

«Но я думаю, что в апреле, может быть, мае будет отмена масочно-перчаточного режима за отсутствием необходимости», — заявил он.

Согласно данным на 6 февраля, за сутки в России выявлено 16 627 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 3 951 233. 

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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