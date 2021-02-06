В Петербурге более 102 тысяч человек привились от коронавируса

В Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 102 тыс. человек. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

«За весь период в Петербурге вакцинировано 102 304 человека. Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привит 7841 человек, вторично — 1808», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в город поступило 218 642 комплекта вакцины.

Ранее первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов дал прогноз относительно того, когда возможно дальнейшее смягчение мер по коронавирусу в городе.