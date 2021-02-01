В Петербурге высказались о сроках смягчения мер по коронавирусу
- РИА Новости
«Ориентировочно — это две-три недели, в зависимости от различных условий. Мы будем основываться на рекомендациях Роспотребнадзора», — цитирует РИА Новости Ситова.
По его словам, «очевидно, в середине февраля, может быть, ближе к концу какие-то новые меры, если позволит эпидемиологическая ситуация, будут предприняты в сторону смягчения в сторону оставшихся ограничений, которые в Петербурге ещё введены».
Ранее сообщалось, что более 60 тыс. жителей Санкт-Петербурга были привиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.