В Петербурге высказались о сроках смягчения мер по коронавирусу

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» дал прогноз относительно того, когда возможно дальнейшее смягчение мер по коронавирусу в городе.
В Петербурге высказались о сроках смягчения мер по коронавирусу
  • РИА Новости

«Ориентировочно — это две-три недели, в зависимости от различных условий. Мы будем основываться на рекомендациях Роспотребнадзора», — цитирует РИА Новости Ситова.

По его словам, «очевидно, в середине февраля, может быть, ближе к концу какие-то новые меры, если позволит эпидемиологическая ситуация, будут предприняты в сторону смягчения в сторону оставшихся ограничений, которые в Петербурге ещё введены».

Ранее сообщалось, что более 60 тыс. жителей Санкт-Петербурга были привиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить