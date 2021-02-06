В Петербурге проводят обыски у подозреваемых в препятствовании движению

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят серию обысков у подозреваемых в препятствовании движению во время несанкционированной акции 23 января.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД по городу.

«Сегодня утром полиция возобновила серию обысков по уголовному делу о препятствовании движению, возбуждённому после несанкционированного мероприятия в центре города 23 января», — цитирует МВД РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что следственные действия прошли по 30 адресам с целью поиска предметов и документов, имеющих доказательное значение для расследования.

«На текущий момент изъято большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против высших органов госвласти», — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что МВД возбудило несколько уголовных дел после несогласованных акций.