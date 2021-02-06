Вертолёты эвакуировали четырёх пострадавших при пожаре в Новой Москве
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Об этом информирует пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.
«С места пожара в посёлке Мосрентген экипажи двух санитарных вертолётов Московского авиационного центра эвакуировали четверых пострадавших — мужчину и женщину, а также двух детей», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что на борту вертолётов пациентов сопровождали авиамедицинские бригады.
Пострадавшие находятся в специализированных лечебных учреждениях Москвы.
Ранее сообщалось, что три человека погибли и 17 пострадали в результате пожара в жилом доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве.