Самолёт Москва — Амстердам штатно сел в Шереметьеве

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Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Амстердам, штатно приземлился в аэропорту Шереметьево.
Самолёт Москва — Амстердам штатно сел в Шереметьеве
  • © РИА Новости / Владимир Сергеев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя «Аэрофлота» Михаила Дёмина.

«Аirbus 320, следовавший рейсом в Амстердам, после выработки топлива в 17:30 совершил посадку в Шереметьеве. Посадка прошла в штатном режиме», — сказал он.

Вместе с этим Дёмин подтвердил, что причиной решения командира лайнера о возвращении в аэропорт вылета стали неполадки в системе радиосвязи.

Ранее сообщалось, что экипаж самолёта, выполнявшего рейс из Москвы в Амстердам, принял решение о возвращении в Шереметьево из-за частичного отказа системы радиосвязи.

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