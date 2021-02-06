Самолёт Москва — Амстердам штатно сел в Шереметьеве

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Амстердам, штатно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя «Аэрофлота» Михаила Дёмина.

«Аirbus 320, следовавший рейсом в Амстердам, после выработки топлива в 17:30 совершил посадку в Шереметьеве. Посадка прошла в штатном режиме», — сказал он.

Вместе с этим Дёмин подтвердил, что причиной решения командира лайнера о возвращении в аэропорт вылета стали неполадки в системе радиосвязи.

Ранее сообщалось, что экипаж самолёта, выполнявшего рейс из Москвы в Амстердам, принял решение о возвращении в Шереметьево из-за частичного отказа системы радиосвязи.