Самолёт Москва — Амстердам возвращается в Шереметьево
- АГН «Москва»
«Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета», — рассказал он.
По его словам, самолёт вырабатывает топливо и совершит посадку около 17:00.
Отмечается, что угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет.
По данным сервиса Flightradar24, самолёт Москва — Амстердам спустя около 20 минут после вылета подал сигнал тревоги и изменил курс на высоте около 8 тыс. м, находясь над Тверской областью.
Ранее самолёт рейса Москва — Магнитогорск авиакомпании «Икар» совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода в связи с появлением трещин в лобовом стекле.