Самолёт Москва — Амстердам возвращается в Шереметьево

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Экипаж самолёта, выполнявшего рейс из Москвы в Амстердам, принял решение о возвращении в Шереметьево из-за частичного отказа системы радиосвязи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя «Аэрофлота» Михаила Дёмина.
Самолёт Москва — Амстердам возвращается в Шереметьево
  • АГН «Москва»

«Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета», — рассказал он.

По его словам, самолёт вырабатывает топливо и совершит посадку около 17:00.

Отмечается, что угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет. 

По данным сервиса Flightradar24, самолёт Москва — Амстердам спустя около 20 минут после вылета подал сигнал тревоги и изменил курс на высоте около 8 тыс. м, находясь над Тверской областью.

Ранее самолёт рейса Москва — Магнитогорск авиакомпании «Икар» совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода в связи с появлением трещин в лобовом стекле.

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