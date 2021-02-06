Самолёт экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за трещины в стекле
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Об этом информирует пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
«Embraer-190 компании «Икар» совершил вынужденную посадку по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна», — цитирует сообщение ТАСС.
Также уточняется, что 61 пассажир был отправлен другим рейсом в Магнитогорск.
Ранее на Сахалине самолёт экстренно сел из-за задымления в кабине пилота.