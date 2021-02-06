Самолёт экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за трещины в стекле

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Самолёт рейса Москва — Магнитогорск авиакомпании «Икар» совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода в связи с появлением трещин в лобовом стекле.
Самолёт экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за трещины в стекле
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

Об этом информирует пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России. 

«Embraer-190 компании «Икар» совершил вынужденную посадку по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна», — цитирует сообщение ТАСС.

Также уточняется, что 61 пассажир был отправлен другим рейсом в Магнитогорск.

Ранее на Сахалине самолёт экстренно сел из-за задымления в кабине пилота.

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