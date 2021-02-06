Самолёт экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за трещины в стекле

Самолёт рейса Москва — Магнитогорск авиакомпании «Икар» совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода в связи с появлением трещин в лобовом стекле.

©Bayne Stanley

globallookpress.com

Об этом информирует пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России. «Embraer-190 компании «Икар» совершил вынужденную посадку по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна», — цитирует сообщение ТАСС. Также уточняется, что 61 пассажир был отправлен другим рейсом в Магнитогорск. Ранее на Сахалине самолёт экстренно сел из-за задымления в кабине пилота.