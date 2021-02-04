На Сахалине самолёт экстренно сел из-за задымления в кабине пилота
- Reuters
«Через 20 минут после вылета самолёта из Хабаровска произошло задымление в кабине пилота. Командир воздушного судна уведомил ответственные службы. Самолёт экстренно сел в Южно-Сахалинске.», — приводит ТАСС сообщение.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что в полёте экипаж самостоятельно боролся с задымлением, которое удалось ликвидировать.
Отмечается, что посадка в Южно-Сахалинске прошла успешно, пострадавших нет.
Как сообщалось ранее, экипаж самолёта, вылетевшего из Краснодара в Астрахань, зафиксировал техническую неисправность во время полёта и вернулся в аэропорт вылета.