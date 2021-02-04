На Сахалине самолёт экстренно сел из-за задымления в кабине пилота

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Самолёт, следовавший из Хабаровска в Южно-Сахалинск, совершил на Сахалине экстренную посадку из-за задымления в кабине пилота. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта областного центра.
На Сахалине самолёт экстренно сел из-за задымления в кабине пилота
  • Reuters

«Через 20 минут после вылета самолёта из Хабаровска произошло задымление в кабине пилота. Командир воздушного судна уведомил ответственные службы. Самолёт экстренно сел в Южно-Сахалинске.», — приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что в полёте экипаж самостоятельно боролся с задымлением, которое удалось ликвидировать. 

Отмечается, что посадка в Южно-Сахалинске прошла успешно, пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, экипаж самолёта, вылетевшего из Краснодара в Астрахань, зафиксировал техническую неисправность во время полёта и вернулся в аэропорт вылета.

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