На Сахалине самолёт экстренно сел из-за задымления в кабине пилота

Самолёт, следовавший из Хабаровска в Южно-Сахалинск, совершил на Сахалине экстренную посадку из-за задымления в кабине пилота. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта областного центра.

«Через 20 минут после вылета самолёта из Хабаровска произошло задымление в кабине пилота. Командир воздушного судна уведомил ответственные службы. Самолёт экстренно сел в Южно-Сахалинске.», — приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что в полёте экипаж самостоятельно боролся с задымлением, которое удалось ликвидировать.

Отмечается, что посадка в Южно-Сахалинске прошла успешно, пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, экипаж самолёта, вылетевшего из Краснодара в Астрахань, зафиксировал техническую неисправность во время полёта и вернулся в аэропорт вылета.