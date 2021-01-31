Летевший в Астрахань самолёт вернулся в Краснодар из-за неисправности
- РИА Новости
«Экипаж рейса А4339 Краснодар — Астрахань АК «Азимут», вылетевший в 15:21, доложил о технической неисправности. Самолёт совершил штатную посадку в 16:51 в аэропорту вылета», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что авиакомпания приняла решение заменить борт, ведётся регистрация пассажиров, рейс задержан до 18:20 мск.
Ранее Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возвращения в аэропорт Пулково самолёта, выполнявшего рейс в Москву, из-за технической неисправности.