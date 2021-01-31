Летевший в Астрахань самолёт вернулся в Краснодар из-за неисправности

Короткая ссылка
Экипаж самолёта, вылетевшего из Краснодара в Астрахань, зафиксировал техническую неисправность во время полёта и вернулся в аэропорт вылета, где успешно совершил посадку. Об этом проинформировали в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.
Летевший в Астрахань самолёт вернулся в Краснодар из-за неисправности
  • РИА Новости

«Экипаж рейса А4339 Краснодар — Астрахань АК «Азимут», вылетевший в 15:21, доложил о технической неисправности. Самолёт совершил штатную посадку в 16:51 в аэропорту вылета», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что авиакомпания приняла решение заменить борт, ведётся регистрация пассажиров, рейс задержан до 18:20 мск.

Ранее Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возвращения в аэропорт Пулково самолёта, выполнявшего рейс в Москву, из-за технической неисправности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить