Летевший в Астрахань самолёт вернулся в Краснодар из-за неисправности

Экипаж самолёта, вылетевшего из Краснодара в Астрахань, зафиксировал техническую неисправность во время полёта и вернулся в аэропорт вылета, где успешно совершил посадку. Об этом проинформировали в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

РИА Новости

«Экипаж рейса А4339 Краснодар — Астрахань АК «Азимут», вылетевший в 15:21, доложил о технической неисправности. Самолёт совершил штатную посадку в 16:51 в аэропорту вылета», — приводит ТАСС сообщение. Уточняется, что авиакомпания приняла решение заменить борт, ведётся регистрация пассажиров, рейс задержан до 18:20 мск. Ранее Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возвращения в аэропорт Пулково самолёта, выполнявшего рейс в Москву, из-за технической неисправности.