Собянин пообещал оказать помощь пострадавшим при пожаре в Новой Москве
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Об этом говорится в сообщении на странице мэра столицы в соцсети «ВКонтакте».
Собянин назвал произошедшее трагедией.
«Всем пострадавшим окажем помощь. Пристально разбираемся, что стало причиной ЧП», — заявил Собянин.
Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что три человека погибли и 17 пострадали в результате пожара в жилом доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве.