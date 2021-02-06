Собянин пообещал оказать помощь пострадавшим при пожаре в Новой Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти окажут помощь всем пострадавшим в результате пожара в жилом доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве.
Собянин пообещал оказать помощь пострадавшим при пожаре в Новой Москве
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом говорится в сообщении на странице мэра столицы в соцсети «ВКонтакте».

Собянин назвал произошедшее трагедией.

«Всем пострадавшим окажем помощь. Пристально разбираемся, что стало причиной ЧП», — заявил Собянин.

Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и 17 пострадали в результате пожара в жилом доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве.

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