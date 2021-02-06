Путин посмертно наградил пилотов разбившегося в 2017 году самолёта

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества пилотов самолёта, которые погибли в результате авиакатастрофы 15 ноября 2017 года в Хабаровском крае.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что пилот-инструктор Игорь Шумаков и второй пилот Александр Зуев награждены орденами Мужества за отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

15 ноября 2017 года сообщалось о крушении двухмоторного самолёта L-410 под Хабаровском.

По данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погибли шесть человек — двое членов экипажа и четыре пассажира. Трёхлетний ребёнок получил травмы.