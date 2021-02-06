Пожар в многоэтажном доме в Новой Москве потушен

Спасатели ликвидировали возгорание в многоэтажном жилом доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве, где два человека погибли и 12 пострадали.

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что в девятиэтажном доме горела одна из квартир на втором этаже на общей площади около 25 кв. м, а также балконы с третьего по девятый этаж.

«В 14:23 пожар в квартире был ликвидирован, в 15:04 открытое горение на балконах было ликвидировано», — цитирует сообщение ТАСС.

Во время ликвидации пожара были спасены пять человек.

Ранее в МЧС сообщили, что два человека погибли и 12 пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве.

По данным СК, погибли двое детей. Возбуждено уголовное дело.