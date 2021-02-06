Пожар в многоэтажном доме в Новой Москве потушен
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Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что в девятиэтажном доме горела одна из квартир на втором этаже на общей площади около 25 кв. м, а также балконы с третьего по девятый этаж.
«В 14:23 пожар в квартире был ликвидирован, в 15:04 открытое горение на балконах было ликвидировано», — цитирует сообщение ТАСС.
Во время ликвидации пожара были спасены пять человек.
Ранее в МЧС сообщили, что два человека погибли и 12 пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в посёлке Мосрентген в Новой Москве.
По данным СК, погибли двое детей. Возбуждено уголовное дело.