Ректор ГИТИСа Заславский стал заслуженным деятелем искусств России
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Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
«Присвоить почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» Заславскому Григорию Анатольевичу — ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский институт театрального искусства — ГИТИС», город Москва», — говорится в документе.
Российский лидер Владимир Путин наградил генерального директора акционерного общества «Первый канал» Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.