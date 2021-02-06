Ректор ГИТИСа Заславский стал заслуженным деятелем искусств России

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Ректору ГИТИСа Григорию Заславскому присвоено звание «Заслуженный деятель искусств России».
Ректор ГИТИСа Заславский стал заслуженным деятелем искусств России
  • © РИА Новости / Михаил Киреев

Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

«Присвоить почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» Заславскому Григорию Анатольевичу — ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский институт театрального искусства — ГИТИС», город Москва», — говорится в документе.

Российский лидер Владимир Путин наградил генерального директора акционерного общества «Первый канал» Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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