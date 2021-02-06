Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»

Российский лидер Владимир Путин наградил генерального директора акционерного общества «Первый канал» Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Соответствующий документ размещён на сайте Кремля.

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Эрнста Константина Львовича», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в декабре Путин наградил полпреда России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.