Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин наградил генерального директора акционерного общества «Первый канал» Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

Соответствующий документ размещён на сайте Кремля. 

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Эрнста Константина Львовича», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в декабре Путин наградил полпреда России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить