Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»
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Соответствующий документ размещён на сайте Кремля.
«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Эрнста Константина Львовича», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что в декабре Путин наградил полпреда России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.