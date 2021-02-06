В Красноярске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на складе

Суд арестовал двух подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли четыре человека, включая троих пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Сегодня судом по ходатайству следствия задержанным по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на СК России по Красноярскому краю и Хакасии, подозреваемые арестованы на два месяца.

Пожар произошёл 3 февраля в здании склада-магазина автозапчастей. В ходе возгорания погибли три сотрудника МЧС, которые участвовали в тушении, и один сотрудник ООО «Автотрейд-КСК».

Ранее сообщалось, что губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днём траура по погибшим.