В МЧС напомнили о правилах обеспечения безопасности во время зимних путешествий

В МЧС России напомнили о правилах обеспечения безопасности во время зимних путешествий.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Как подчёркивают в МЧС, за десять дней до похода туристическая группа должна заполнить онлайн-заявку на регистрацию на сайте министерства. Таким образом, все данные поступят в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого намечен маршрут.

Также рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды и в случае аномально низких температур отложить путешествие.

«Планируя отправиться в путь, уточните информацию о лавиноопасной обстановке и рассчитывайте свои силы, чтобы не оказаться заложником подобных обстоятельств. Если вы имеете хронические заболевания, лучше откажитесь от сложных походов в труднодоступную горную местность», — уточнили в МЧС.

При выходе на маршрут нужно взять с собой лекарства с запасом, средства связи, GPS-навигатор, тёплую одежду, достаточное количество еды и питья.

«При поездке в горы совсем не лишним будет лавинный маячок (бипер). Кроме того, возьмите с собой лопату, компас, спички, фонарик, комплект для оказания первой помощи», — подчеркнули в МЧС.

Как отметил начальник поисково-спасательного подразделения Южно-Сибирского ПСП МЧС России спасатель первого класса Евгений Спирин, во время планирования зимнего похода необходимо помнить, что природа не прощает ошибок.

«Поэтому надо учитывать состояние своего здоровья, а также уровень своей подготовки», — цитирует эксперта Life.ru.

Ранее спасатель, альпинист Александр Гофштейн рассказал о мерах безопасности в случае риска схода лавины.