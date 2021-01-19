Спасатель рассказал о мерах безопасности в случае риска схода лавины

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Спасатель, альпинист Александр Гофштейн рассказал о мерах безопасности в случае риска схода лавины.
Спасатель рассказал о мерах безопасности в случае риска схода лавины
  • © Григорий Прусенко
  • РИА Новости

«У лавины есть закономерности, которые изучаются и которые обязаны знать люди, которые направляются в горы: горнолыжники, туристы, альпинисты и так далее», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, предсказать на 100% спуск лавины нельзя, но предвидеть риски можно. Лавиноопасным считается склон с крутизной 12 и более градусов, отметил эксперт.

«Есть весенний, самый страшный и опасный сезон, когда горы естественным образом освобождаются от лавин», — сообщил он.

Как добавил Гофштейн, также нужно учитывать, какой снег был, сколько времени шёл, был ли ветер, высокая ли влажность.

В свою очередь, бывший сотрудник МЧС Иван Новиков в беседе с Newinform отметил, что очень многие туристы в момент схода лавины теряются и начинают бежать вниз.

«Сход лавины сопровождается обычно громким хлопком, у человека есть возможность обнаружить надвигающуюся беду. Поэтому первым делом уходим от лавины в сторону. И только туда. Движение сугубо горизонтальное», — сказал он.

По его словам, важно сбросить с себя тяжёлые вещи и лишний груз.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности возбудили после гибели мужчины под лавиной в посёлке Домбай.

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