Спасатель рассказал о мерах безопасности в случае риска схода лавины
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- РИА Новости
«У лавины есть закономерности, которые изучаются и которые обязаны знать люди, которые направляются в горы: горнолыжники, туристы, альпинисты и так далее», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, предсказать на 100% спуск лавины нельзя, но предвидеть риски можно. Лавиноопасным считается склон с крутизной 12 и более градусов, отметил эксперт.
«Есть весенний, самый страшный и опасный сезон, когда горы естественным образом освобождаются от лавин», — сообщил он.
Как добавил Гофштейн, также нужно учитывать, какой снег был, сколько времени шёл, был ли ветер, высокая ли влажность.
В свою очередь, бывший сотрудник МЧС Иван Новиков в беседе с Newinform отметил, что очень многие туристы в момент схода лавины теряются и начинают бежать вниз.
«Сход лавины сопровождается обычно громким хлопком, у человека есть возможность обнаружить надвигающуюся беду. Поэтому первым делом уходим от лавины в сторону. И только туда. Движение сугубо горизонтальное», — сказал он.
По его словам, важно сбросить с себя тяжёлые вещи и лишний груз.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности возбудили после гибели мужчины под лавиной в посёлке Домбай.