За сутки в Москве выявили 2214 случаев коронавируса

В Москве в течение суток зарегистрировали 2214 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

РИА Новости

Как передаёт ТАСС, общее число выявленных в столице случаев COVID-19 составило 941 696. Днём ранее в Москве зафиксировали 2032 случая заболевания. Всего в России за сутки выявили 16 627 случаев коронавируса.