За сутки в Москве выявили 2214 случаев коронавируса

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В Москве в течение суток зарегистрировали 2214 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
За сутки в Москве выявили 2214 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, общее число выявленных в столице случаев COVID-19 составило 941 696.

Днём ранее в Москве зафиксировали 2032 случая заболевания.

Всего в России за сутки выявили 16 627 случаев коронавируса.

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