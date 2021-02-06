За сутки в Москве выявили 2214 случаев коронавируса
В Москве в течение суток зарегистрировали 2214 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, общее число выявленных в столице случаев COVID-19 составило 941 696.
Днём ранее в Москве зафиксировали 2032 случая заболевания.
Всего в России за сутки выявили 16 627 случаев коронавируса.
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