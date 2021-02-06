Гурьев рассказал, почему ушёл из женской сборной России по биатлону

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал о своём уходе из команды в 2020 году.

«Не нашлось места. Если бы во главе СБР продолжал оставаться Владимир Драчёв, полагаю, я остался бы в команде, поскольку мы изначально обговаривали с ним некую стратегию работы. Когда при смене руководства сметают всех специалистов, это неправильно даже стратегически. Потому что, помимо тренировочного процесса, есть определённые контакты с тренерами, с фирмами, определённые наработки с теми же парафинами, порошками, с экипировкой, со сборами и так далее», — сказал Гурьев RT.

Тренер признал, что при работе в команде допускал ошибки. Он отметил, что вместе с ним возможность продолжить работу потерял Виталий Норицын.

«Взять тот же отстрел оружия: у нас с Николаем Загурским вся логистика была отлажена до автоматизма, никаких проблем не было. Что до ошибок, то их делают в конечном итоге все тренеры. И я делал. Но у меня были учителя прекрасные, которые понимали, как важно вовремя подсказать, дать тренеру возможность исправить ошибку. Виталию Норицыну такой возможности не дали, ну так он и уехал — в Болгарию», — добавил Гурьев.

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