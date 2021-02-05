Региональный этап конкурса «Мастера гостеприимства» пройдёт в Тюменской области весной

Региональный этап всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» пройдёт в Тюменской области весной.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный штаб.

Как заявил губернатор Александр Моор, в настоящее время туристическая отрасль может стать новой точкой роста экономики для многих территорий.

«В Тюменской области ведётся политика продвижения внутреннего и въездного туризма, формируются качественная инфраструктура, привлекательные маршруты и пакетные предложения», — отметил он.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что на конкурс «Мастера гостеприимства» подали почти 30 тыс. заявок.