Региональный этап конкурса «Мастера гостеприимства» пройдёт в Тюменской области весной

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Региональный этап всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» пройдёт в Тюменской области весной.
Региональный этап конкурса «Мастера гостеприимства» пройдёт в Тюменской области весной
  • © Мастера гостеприимства

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный штаб.

Как заявил губернатор Александр Моор, в настоящее время туристическая отрасль может стать новой точкой роста экономики для многих территорий.

«В Тюменской области ведётся политика продвижения внутреннего и въездного туризма, формируются качественная инфраструктура, привлекательные маршруты и пакетные предложения», — отметил он.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что на конкурс «Мастера гостеприимства» подали почти 30 тыс. заявок.

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