На конкурс «Мастера гостеприимства» подали 30 тысяч заявок

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На общероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» подали почти 30 тыс. заявок.
На конкурс «Мастера гостеприимства» подали 30 тысяч заявок
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Об этом сообщают «Дни.ру».

Участниками станут представители 85 регионов и 624 городов.

Как заявил заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, наибольшую активность проявили в Новосибирской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае.

Возраст конкурсантов — от 18 до 79 лет. Им предстоит пройти дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.

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