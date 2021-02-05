Почти 95 тысяч человек получили прививку от коронавируса в Петербурге

В Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили почти 95 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«С начала прививочной кампании в Петербурге привиты 94 463 человека, из них 19 609 закончили цикл вакцинации. За вчерашний день вакцину получило рекордное количество горожан: первично привиты 7984 человека, вторично — 1329. Всего за сутки выполнено 9313 инъекций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе работают 108 пунктов вакцинации.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, обсудил с властями субъектов России вакцинацию от COVID-19.