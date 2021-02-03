Собянин обсудил с властями регионов вакцинацию от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, обсудил с властями субъектов России вакцинацию от COVID-19.

«На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения новой коронавирусной инфекции в субъектах Федерации; управления коечным фондом коронавирусных стационаров в условиях снижения числа госпитализированных пациентов; проведения вакцинации от COVID-19, в первую очередь граждан старшего возраста», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы мэра.

Согласно данным на 3 февраля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 16 474 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 901 204.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.