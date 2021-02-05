В Кировской области обсудили развитие образования в регионе

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В правительстве Кировской области состоялось рабочее совещание главы региона с руководителями муниципальных образований.
В Кировской области обсудили развитие образования в регионе
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Как заявил первый зампред регионального кабмина Дмитрий Курдюмов, обеспечение доступного дошкольного образования по-прежнему является приоритетным направлением работы. В 2020 году появилось пять новых детских садов.

Также продолжается работа по реализации мероприятий нацпроекта «Образование».

Кроме того, в 2021 году будет продолжена работа по проекту «Изучая прошлое — создаём будущее», в рамках которого школьники посетят различные музеи и предприятия.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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