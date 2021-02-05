Эксперт дал рекомендации по использованию гаджетов в морозную погоду

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Эксперт в области цифровой техники Сергей Вильянов дал рекомендации по использованию гаджетов в морозную погоду.
Эксперт дал рекомендации по использованию гаджетов в морозную погоду
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В беседе с сайтом «Москва 24» он напомнил, что в современных устройствах используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы.

«Если вы часто будете доставать гаджет на улице и что-то с ним делать, то батарея будет садиться прямо на глазах. Единственный способ защитить аккумулятор от быстрого сокращения ёмкости — не вынимать смартфон, лучше держать его во внутреннем кармане куртки», — заявил эксперт.

По его словам, осторожность нужно проявлять и после входа в тёплое помещение, так как при резкой смене температуры внутри устройств может появиться конденсат.

Вместе с тем Вильянов считает, что специально прогревать гаджет не нужно, тем более не стоит класть его на батарею.

«Вообще, любые гаджеты лучше не использовать при отрицательных температурах», — добавил эксперт.

Ранее главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU дал советы людям с хроническими заболеваниями на случай перепадов температуры.

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