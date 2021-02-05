Суд в Нижнем Новгороде приговорил к девяти годам мужчину по делу о госизмене
- РИА Новости
«Суд приговорил Алексея Валуева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год», — говорится в сообщении.
Как отмечается, приговор в силу не вступил и в настоящий момент он обжалуется осуждённым.
В начале декабря 2020 года Лефортовский суд Москвы арестовал Анатолия Губанова, подозреваемого в государственной измене.