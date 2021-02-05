Суд в Нижнем Новгороде приговорил к девяти годам мужчину по делу о госизмене

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Нижегородский областной суд приговорил к девяти годам колонии гражданина России Алексея Валуева, признанного виновным в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.
Суд в Нижнем Новгороде приговорил к девяти годам мужчину по делу о госизмене
  • РИА Новости

«Суд приговорил Алексея Валуева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год», — говорится в сообщении.

Как отмечается, приговор в силу не вступил и в настоящий момент он обжалуется осуждённым.

В начале декабря 2020 года Лефортовский суд Москвы арестовал Анатолия Губанова, подозреваемого в государственной измене.

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