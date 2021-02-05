В Смоленской области рассказали о работе по раскрытию преступлений прошлых лет
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru.
Как заявил глава ведомства Анатолий Уханов на расширенном заседании коллегии, в производстве находилось более 1,5 тыс. уголовных дел, окончены производством около 900.
Одним из важных направлений было раскрытие преступлений прошлых лет. Совместно с коллегами из МВД следователи раскрыли 41 такое преступление, в том числе пять умышленных убийств.
Кроме того, в 2020 году окончено 68 дел о преступлениях коррупционной направленности, шесть — в отношении лиц особого правового статуса.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму раскрыли 13 убийств, совершённых в прошлые годы.