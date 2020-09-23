В Крыму раскрыли 13 убийств, совершённых в прошлые годы

В 2020 году следователи раскрыли 13 убийств, совершённых в Крыму в прошлые годы.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сайт СК России по итогам поездки председателя ведомства Александра Бастрыкина в Дагестан.

«В 2020 году в СКФО во взаимодействии с органами дознания раскрыто 423 таких преступления, что на 43% больше показателя прошлого года, а в ЮФО — 385, что больше на 12%», — заявили в СК.

Там отметили, что в Ставропольском крае и Крыму расследовано по 13 убийств, совершённых в прошлые годы, в Краснодарском крае — 12, в Дагестане — девять.

Ранее НТВ сообщал, что в Башкирии вынесли приговор по делу об убийстве годовалого ребёнка.