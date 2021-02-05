Очное обучение студентов московских вузов возобновляется с 8 февраля

С 8 февраля возобновляется очное обучение студентов вузов, находящихся в ведении столичного Департамента образования. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что транспортные карты студентов будут разблокированы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.