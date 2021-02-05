Очное обучение студентов московских вузов возобновляется с 8 февраля
С 8 февраля возобновляется очное обучение студентов вузов, находящихся в ведении столичного Департамента образования. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
- РИА Новости
Отмечается, что транспортные карты студентов будут разблокированы.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.
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