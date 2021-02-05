Глава Минздрава Забайкалья ушла в отставку
- © Министерство здравоохранения Забайкальского края
«Оксана Немакина назначена на должность министра здравоохранения Забайкальского края. Она приступит к работе с 8 февраля. Ранее занимавшая эту должность Анна Шангина подала в отставку по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Немакина имеет звание заслуженного работника здравоохранения Забайкальского края.
В октябре сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра здравоохранения региона Татьяны Быковской.