Глава Минздрава Забайкалья ушла в отставку

Глава Минздрава Забайкальского края Анна Шангина ушла в отставку по собственному желанию. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Оксана Немакина назначена на должность министра здравоохранения Забайкальского края. Она приступит к работе с 8 февраля. Ранее занимавшая эту должность Анна Шангина подала в отставку по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Немакина имеет звание заслуженного работника здравоохранения Забайкальского края.

В октябре сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра здравоохранения региона Татьяны Быковской.