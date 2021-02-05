Глава Минздрава Забайкалья ушла в отставку

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Глава Минздрава Забайкальского края Анна Шангина ушла в отставку по собственному желанию. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Глава Минздрава Забайкалья ушла в отставку
  • © Министерство здравоохранения Забайкальского края

«Оксана Немакина назначена на должность министра здравоохранения Забайкальского края. Она приступит к работе с 8 февраля. Ранее занимавшая эту должность Анна Шангина подала в отставку по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Немакина имеет звание заслуженного работника здравоохранения Забайкальского края.

В октябре сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра здравоохранения региона Татьяны Быковской.

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