Глава Минздрава Ростовской области ушла в отставку

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра здравоохранения региона Татьяны Быковской.
Глава Минздрава Ростовской области ушла в отставку
  • © Пресс-служба Ростовской области

Об этом говорится на сайте правительства Ростовской области.

«Освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — указывается в заявлении.

Отмечается, что исполнение обязанностей главы Минздрава возложено на замминистра по лечебной работе Александра Крата.

Ранее власти Ростовской области заявили, что врачи госпиталя, который был развёрнут на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где 12 октября умерли 13 пациентов с COVID-19, подавали рапорт об отключении медицинского кислорода.

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