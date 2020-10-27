Глава Минздрава Ростовской области ушла в отставку

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра здравоохранения региона Татьяны Быковской.

Об этом говорится на сайте правительства Ростовской области.

«Освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — указывается в заявлении.

Отмечается, что исполнение обязанностей главы Минздрава возложено на замминистра по лечебной работе Александра Крата.

Ранее власти Ростовской области заявили, что врачи госпиталя, который был развёрнут на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где 12 октября умерли 13 пациентов с COVID-19, подавали рапорт об отключении медицинского кислорода.