Глава Минздрава Ростовской области ушла в отставку
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Об этом говорится на сайте правительства Ростовской области.
«Освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — указывается в заявлении.
Отмечается, что исполнение обязанностей главы Минздрава возложено на замминистра по лечебной работе Александра Крата.
Ранее власти Ростовской области заявили, что врачи госпиталя, который был развёрнут на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где 12 октября умерли 13 пациентов с COVID-19, подавали рапорт об отключении медицинского кислорода.