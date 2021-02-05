Всероссийскую перепись населения перенесли с апреля на сентябрь

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Всероссийскую перепись населения перенесли с апреля на сентябрь 2021 года, к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране, сообщил Росстат.
Всероссийскую перепись населения перенесли с апреля на сентябрь
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации. В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период», — говорится на сайте Росстата.

Всероссийская перепись населения должна была пройти с 1 по 30 апреля 2021 года.

Ранее глава Росстата Павел Малков заявил, что Всероссийская перепись населения впервые пройдёт с использованием технологии больших данных в режиме эксперимента.

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