Росгвардия сообщила о DDoS-атаке на сайт ведомства ночью 5 февраля

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Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа в ночь с 4 на 5 февраля.
Росгвардия сообщила о DDoS-атаке на сайт ведомства ночью 5 февраля
  • Reuters

«В ночь с 4 на 5 февраля 2021 года официальный сайт Росгвардии (rosguard.gov.ru) на протяжении трёх часов подвергался массированной DDoS-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все попытки нарушить работу сайта ведомства были успешно нейтрализованы.

Ранее замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов заявил, что основной источник кибератак на российские ресурсы находится за пределами страны.

По его словам, работа более 67 тыс. вредоносных ресурсов за рубежом и 65 тыс. в России, с которых осуществлялись кибератаки, была прекращена в прошлом году.

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