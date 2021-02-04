В НКЦКИ заявили, что основной источник кибератак на ресурсы России находится за рубежом

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Основной источник кибератак на российские ресурсы находится за пределами страны, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
В НКЦКИ заявили, что основной источник кибератак на ресурсы России находится за рубежом
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«Приведённые данные продолжают свидетельствовать о том, что основной источник кибератак в России находится вне её территории. Такие данные подтверждаются данными зарубежных компаний в сфере информационной безопасности», — цитирует ТАСС Мурашова.

Он добавил, что работа более 67 тыс. вредоносных ресурсов за рубежом и 65 тыс. в России, с которых осуществлялись кибератаки, была прекращена в прошлом году.

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