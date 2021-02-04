В НКЦКИ заявили, что основной источник кибератак на ресурсы России находится за рубежом

Основной источник кибератак на российские ресурсы находится за пределами страны, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«Приведённые данные продолжают свидетельствовать о том, что основной источник кибератак в России находится вне её территории. Такие данные подтверждаются данными зарубежных компаний в сфере информационной безопасности», — цитирует ТАСС Мурашова.

Он добавил, что работа более 67 тыс. вредоносных ресурсов за рубежом и 65 тыс. в России, с которых осуществлялись кибератаки, была прекращена в прошлом году.